10'un gibisi yok
Hollandalı, ligde 19 haftada topladığı 39 puanla 2007-08 sezonunda sarı-kırmızılı takımı çalıştıran Karl Heinz Feldkamp’tan sonra en başarılı teknik adam oldu.
ORTALAMASI 2.05
Galatasaray'ın şampiyonlukla tamamladığı 2007-08 sezonunda ilk 28 hafta takımın başında bulunan Feldkamp, topladığı 61 puanla 2.17 puan ortalamasını tutturdu. Riekerink, ligde 19 maçta 39 puan kazanarak 2.05 ortalama yakalamayı başardı ve ünlü hocaya yakın bir oran tutturdu. Riekerink, bu alanda Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Gheorghe Hagi, Roberto Mancini ve Cesare Prandelli gibi önemli yabancı teknik adamları
geride bırakmayı başardı.
SKİBBE DÖKÜLDÜ
Sarı-kırmızılılar, 6 haftalığına takımı çalıştıran Cevat Güler ile 2007- 08 sezonu sonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından Michael Skibbe ile çalışmaya karar verdi. Skibbe, 2008- 2009 sezonunun ilk 21 haftasında takımın başında kaldı ve 37 puan toplayabildi. Alman teknik direktör de 1.76 puan ortalaması tutturabildi.
VATANDAŞINI GEÇTİ
Barcelona ile önemli başarılar yakalayan Rijkaard ile 2009- 10 sezonunda anlaşan Galatasaray, Hollandalı teknik adamla 2010-11 sezonunun 8. haftasında yollarını ayırdı. Rijkaard, ligde toplam 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 76 puan toplayan çalıştırıcı 1.8 puan ortalaması yakaladı.
HAGİ GERİDE KALDI
Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından biri olan 2010-2011 sezonunun 9. haftasında ve Kadıköy'de Fenerbahçe maçıyla görevine başlayan Gheorghe Hagi, 27. hafta sonunda görevinden ayrıldı. Rumen teknik adam 18 lig maçında yalnızca 21 puan topladı ve 1.16 puan ortalamasında kaldı.
?İTALYANLARI SOLLADI
Webaslan'ın derlediği habere göre İtalyan Mancini ve Prandelli de Jan Olde Riekerink'in eline su dökemedi. 2013-2014 sezonunun 6. haftasında Fatih Terim'den görevi devralan Roberto Mancini, ligde 29 maçta 56 puan topladı ve 1.93 puan ortalaması tutturdu. Bir sezon sonrasında ligin ilk 10 haftasında 19 puan toplayan Cesare Prandelli ise vatandaşı gibi 1.9 puan ortalaması yakalayabildi.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:10
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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