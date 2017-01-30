Podolski ya 'tamam' ya 'devam' diyecek

Devre arası transferinin bitmesine 1 gün kala Galatasaray'da Podolski muamması sürüyor. Japonya'nın Vissel Kobe Kulübü'nden teklif alan Alman yıldızın kararı transferi belirleyecek.

Kobe'den yıllık 5 milyon Euro garanti para ve 5 yıllık sözleşme garantisi alan Lukas Podolski'nin aklı karışmış durumda. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'dan ayrılmak istemiyorum dese de, Sarı Kırmızılı kulübe resmen başvurup gitmek istediğini söyleyen Podolski, bir yandan da sosyal medya aracılığıyla Galatasaray Taraftarları'na kalacağı yönünde mesajlar veriyor.



Akhisar maçında oynadığı futbolla Sarı Kırmızılı taraftarları bir kez daha mest eden Podolski, taraftarların gösterdiği ilgi ve "kal" mesajları karşısında kafası iyice karışmış durumda. Bir yandan alacağı yüksek ücret diğer yandan da Galatasaray'da veya şampiyonluk iddiası taşıyan yabancı bir takımda forma giymek, Alman futbolcunun kafasını bulandırıyor. Çünkü Podolski transfer etmek isteyen Vissel Kobe Japonya Ligi'nde şampiyonluk iddiası bulunmuyor ve 12. sıraya demir atmış durumda.



YÖNETİM SATIŞTAN KESİNLİKLE VAZGEÇTİ



Galatasaray Yönetimi ise yaklaşık 1 ay önce başlayan Podolski ile ilgili transfer girişimlerini önce olabilir düşüncesi ile değerlendirse de transfer döneminin son saatlarine girildiği için golcü oyuncunun satışını kesinlikle rafa kaldırdı. Eğer Podolski, Kobe'nin ısrarı ile gitmekte direnirse karşı konulmayacak. Ancak teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yönetici Levent Nazifoğlu Alman yıldızın kalması için her türlü girişimlerini sürdürüyor.