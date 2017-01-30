Pastırmanın gücü!
Galatasaray'da 'Ayrılacak mı, kalacak mı?' sorusuya gündemde olan Podolski, Kayserispor'un Fenerbahçe karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından ilgi çekici bir paylaşımda bulundu. Alman futbolcu, F.Bahçe'nin yenilmesinin ardından twitter'da "Güray'dan buzzer-beater!* Harika gol, pastırmanın gücü" yazıp, Güray'ın 36 metreden attığı golü paylaştı. Bu paylaşım Fenerbahçeliler'i kızdırdı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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