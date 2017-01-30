 Pastırmanın gücü! – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Pastırmanın gücü!

    Pastırmanın gücü!
    'da 'Ayrılacak mı, kalacak mı?' sorusuya gündemde olan Podolski, Kayserispor'un Fenerbahçe karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetin ardından ilgi çekici bir paylaşımda bulundu. Alman futbolcu, F.Bahçe'nin yenilmesinin ardından twitter'da "Güray'dan buzzer-beater!* Harika gol, pastırmanın gücü" yazıp, Güray'ın 36 metreden attığı golü paylaştı. Bu paylaşım Fenerbahçeliler'i kızdırdı.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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