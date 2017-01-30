G.Saray’ı bekleyen büyük tehlike!
Lukas Podolski'nin Japonya'ya gitme ihtimali Galatasaraylı taraftarları çileden çıkartırken, sarı-kırmızılı takımı da olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.
2014-15 sezonunun son gününde Melo takımdan ayrılınca Galatasaray devre arasına kadar ön liberosuz oynadı. Ardından alınan Donk ise hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon ise transfer sezonu kapandıktan sonra Burak'ı sattı. Sezonu Umut Bulut'la bitirip, ligi de 6. tamamladı. Taraftarlar, Poldi'nin ayrılması halinde de takımın büyük güç kaybedeceğine inanıyor.
PODOLSKİ 5 MİLYON EURO
Japon basını, Podolski'nin transferini bitirse de henüz kesin bir anlaşmanın olmadığı ifade edildi. Japonlar, Vissel Kobe'nin yıllık 8 milyon euro'luk teklifle oyuncunun başını döndürdüğünü ileri sürse de yönetim kaynakları bu bilginin hatalı olduğunu bildirdi. Kobe'nin 3 milyon euro kazanan Podolski'ye 5 milyon euro önerdiği öğrenildi.
REKOR KIRACAK
Galatasaray'a da 3.5 milyon euro'luk resmi teklifte bulunan Kobe, Podolski'yi alması halinde Japonya futbol tarihinin en astronomik transferlerinden birine imza atacak. Japonya'da transfer sezonunun martta kapanacak olması nedeniyle görüşmelerin uzayabileceği belirtilirken Galatasaray'ın oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği bildirildi.
BASINDAN KAÇTI
Podolski, Akhisar maçı sonunda ortadan kayboldu. Japonya'ya transferi gündemde olan futbolcunun, muhabirlere yakalanmamak için takımın malzemelerini taşıyan minibüsle stattan ayrıldığı öğrenildi.
PODOLSKİ 5 MİLYON EURO
Japon basını, Podolski'nin transferini bitirse de henüz kesin bir anlaşmanın olmadığı ifade edildi. Japonlar, Vissel Kobe'nin yıllık 8 milyon euro'luk teklifle oyuncunun başını döndürdüğünü ileri sürse de yönetim kaynakları bu bilginin hatalı olduğunu bildirdi. Kobe'nin 3 milyon euro kazanan Podolski'ye 5 milyon euro önerdiği öğrenildi.
REKOR KIRACAK
Galatasaray'a da 3.5 milyon euro'luk resmi teklifte bulunan Kobe, Podolski'yi alması halinde Japonya futbol tarihinin en astronomik transferlerinden birine imza atacak. Japonya'da transfer sezonunun martta kapanacak olması nedeniyle görüşmelerin uzayabileceği belirtilirken Galatasaray'ın oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği bildirildi.
BASINDAN KAÇTI
Podolski, Akhisar maçı sonunda ortadan kayboldu. Japonya'ya transferi gündemde olan futbolcunun, muhabirlere yakalanmamak için takımın malzemelerini taşıyan minibüsle stattan ayrıldığı öğrenildi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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