 G.Saray’ı bekleyen büyük tehlike! – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    G.Saray’ı bekleyen büyük tehlike!

    G.Saray’ı bekleyen büyük tehlike!

    'nin Japonya'ya gitme ihtimali Galatasaraylı taraftarları çileden çıkartırken, sarı-kırmızılı takımı da olumsuz etkileyecek gibi görünüyor.

    2014-15 sezonunun son gününde Melo takımdan ayrılınca devre arasına kadar ön liberosuz oynadı. Ardından alınan Donk ise hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon ise transfer sezonu kapandıktan sonra Burak'ı sattı. Sezonu Umut Bulut'la bitirip, ligi de 6. tamamladı. Taraftarlar, Poldi'nin ayrılması halinde de takımın büyük güç kaybedeceğine inanıyor.

    PODOLSKİ 5 MİLYON EURO
    Japon basını, Podolski'nin transferini bitirse de henüz kesin bir anlaşmanın olmadığı ifade edildi. Japonlar, Vissel Kobe'nin yıllık 8 milyon euro'luk teklifle oyuncunun başını döndürdüğünü ileri sürse de yönetim kaynakları bu bilginin hatalı olduğunu bildirdi. Kobe'nin 3 milyon euro kazanan Podolski'ye 5 milyon euro önerdiği öğrenildi.

    REKOR KIRACAK
    Galatasaray'a da 3.5 milyon euro'luk resmi teklifte bulunan Kobe, Podolski'yi alması halinde Japonya futbol tarihinin en astronomik transferlerinden birine imza atacak. Japonya'da transfer sezonunun martta kapanacak olması nedeniyle görüşmelerin uzayabileceği belirtilirken Galatasaray'ın oyuncu için 5 milyon euro talep ettiği bildirildi.

    BASINDAN KAÇTI
    Podolski, Akhisar maçı sonunda ortadan kayboldu. Japonya'ya transferi gündemde olan futbolcunun, muhabirlere yakalanmamak için takımın malzemelerini taşıyan minibüsle stattan ayrıldığı öğrenildi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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