Yıldırım’a tepki vardı

Türk Telekom Arena tribünleri dün fazla dolu değildi ancak stada gelenler bir hayli öfkeliydi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün öğle saatlerinde yaptığı bazı açıklamalar üzerine sarı-kırmızılı tribünlerden jet cevap geldi.



Maçın başlamasıyla birlikte takımlarına destek veren Galatasaraylılar, goller arka arkaya gelince hedeflerine Aziz Yıldırım'ı aldı. Tribünlerden uzun süre Yıldırım aleyhine tezahüratlar yükseldi. 90 dakika bitiminde de takıma büyük destek vardı. Taraftarlar sarı-kırmızılı oyuncuların isimlerini tek tek bağırdı. Ardından Türk Telekom Arena'da hep birlikte şampiyonluk şarkıları söylendi.