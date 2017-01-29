Yıldırım’a tepki vardı
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kongrede G.Saray’ı hedef alan sözlerine ilk tepki dün taraftardan geldi.
Türk Telekom Arena tribünleri dün fazla dolu değildi ancak stada gelenler bir hayli öfkeliydi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün öğle saatlerinde yaptığı bazı açıklamalar üzerine sarı-kırmızılı tribünlerden jet cevap geldi.
Maçın başlamasıyla birlikte takımlarına destek veren Galatasaraylılar, goller arka arkaya gelince hedeflerine Aziz Yıldırım'ı aldı. Tribünlerden uzun süre Yıldırım aleyhine tezahüratlar yükseldi. 90 dakika bitiminde de takıma büyük destek vardı. Taraftarlar sarı-kırmızılı oyuncuların isimlerini tek tek bağırdı. Ardından Türk Telekom Arena'da hep birlikte şampiyonluk şarkıları söylendi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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