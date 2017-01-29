Yasin resitali

Cimbom’un yıldızı ‘kariyer sezonunu’ geçiriyor. Karabük’te oyundan alınması çok eleştirilen Yasin dün yine ağları sarstı. İlk kadro dışı bırakılmasından sonra 7 gol kaydetti, 1 de asisti var.

Sarı-kırmızılılar, Akhisar'ı 6-0'lık skorla mağlup ederken Yasin Öztekin yine harika bir futbol ortaya koydu, golünü de attı. Bu sezon kaydettiği 9 golle takımın en skorer ismi olan 29 yaşındaki oyuncu için işler kolay değildi. İlk olarak Adana deplasmanında oyundan alındığı için formasını yeter atan ve kadro dışı kalan Yasin 1 hafta sonra affedilmişti. Türkiye Kupası'nda Tuzla ile oynanan mücadelenin ardından bir kez daha kadro dışı kalan Yasin, 2. kez affedildikten sonra dün ligdeki 9. golünü kaydetti.



'ARTIK KAYIP YOK'

İlk kadro dışı kaldığı Adanaspor maçının ardından 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Karabük maçında iyiyken oyundan alınması çok eleştirilen Yasin, Akhisar Belediye mücadelesi sonrası şöyle konuştu: "300. golü attım. Şans tabii, top önüme düştü. Tarihe geçtiğim için mutluyum. İnşallah daha çok tarih yazarız ve yaşarız. Geçen haftaki mağlubiyeti telafi etmek istiyorduk. O maçta da kötü oynamadık, golleri atsaydık kazanırdık. Bunu da başardık. Baskılı oynadık. Beşiktaş derbisine kadar kayıp yaşamadan yolumuza devam etmeliyiz.