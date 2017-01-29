 Tudor’dan mesaj var! – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Tudor’dan mesaj var!

    Tudor’dan mesaj var!

    ’la ismi anılan Hırvat teknik adam net konuştu.

    Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olduğu iddia edilen Teknik Direktörü Igor Tudor, dün önemli açıklamalar yaptı. Takımının Çaykur Rizespor'a mağlup olduğu maçın ardından konuşan Hırvat hoca, "Galatasaray bir teklif gelmedi. Karabükspor ile sözleşmem var. Şu an buraya bağlıyım ve işime odaklıyım" sözlerini sarfetti.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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