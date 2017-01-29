Tudor’dan mesaj var!
Galatasaray’la ismi anılan Hırvat teknik adam net konuştu.
Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olduğu iddia edilen Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, dün önemli açıklamalar yaptı. Takımının Çaykur Rizespor'a mağlup olduğu maçın ardından konuşan Hırvat hoca, "Galatasaray bir teklif gelmedi. Karabükspor ile sözleşmem var. Şu an buraya bağlıyım ve işime odaklıyım" sözlerini sarfetti.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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