''Sınırı aştı''
THY Euroleague'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kaleci Volkan Demirel'in küfürlü tezahüratlar başlatması sarı-kırmızılıları kızdırmıştı. Yönetici Ural Aküzüm'ün "Herkes haddini bilecek" açıklamasının ardından basketbol takımı koçu Ergin Ataman da Volkan'a tepki gösterdi. Ataman "Volkan coşkusunu abartmış. Sınırı da aşmış. Bu yeni değil. Fanatizm artık öyle boyutlara geldi ki oyunculara sıçradı" dedi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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