 ''Sınırı aştı'' – Fotomaç – 29 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Sınırı aştı''

    ''Sınırı aştı''
    'de 'nin 'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kaleci 'in küfürlü tezahüratlar başlatması sarı-kırmızılıları kızdırmıştı. Yönetici Ural Aküzüm'ün "Herkes haddini bilecek" açıklamasının ardından basketbol takımı koçu da Volkan'a tepki gösterdi. Ataman "Volkan coşkusunu abartmış. Sınırı da aşmış. Bu yeni değil. Fanatizm artık öyle boyutlara geldi ki oyunculara sıçradı" dedi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Sınırı aştı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.