Sinan’dan müthiş dönüş
Sakatlığı sonrası Süper Lig'de 6 maçın ardından formasına kavuşan Sinan Gümüş golle döndü. Akhisar maçının 84. dakikasında Bruma'nın yerine oyuna giren 23 yaşındaki futbolcu, 87'de rakip fileleri havalandırararak, Galatasaray'ın 6. golüne imza attı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Sinan’dan müthiş dönüş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.