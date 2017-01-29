 Sinan’dan müthiş dönüş – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Sinan’dan müthiş dönüş

    Sinan’dan müthiş dönüş
    Sakatlığı sonrası Süper Lig'de 6 maçın ardından formasına kavuşan golle döndü. Akhisar maçının 84. dakikasında Bruma'nın yerine oyuna giren 23 yaşındaki futbolcu, 87'de rakip fileleri havalandırararak, 'ın 6. golüne imza attı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:50
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