Sinan Gümüş'ten maç sonrası yorum
Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Akhisar Belediyespor karşısında attığı gol için, “Gol attığım için çok mutluyum ama maça çıktığım için daha da mutluyum” dedi.
"Rekabet hep güzeldir"
Takım içindeki forma rekabeti hakkında açıklamalarda bulunan Günüş, "Rekabet hep güzeldir. Mesela bugün Bruma iki gol attı, Yasin attı ve ben de bir tane attım. Rekabet olursa oyuncu da kendini geliştirir. Bu yüzden kim olursa olsun bizim bir hedefimiz var. Biz bir takımız. Ben oynarsam Garry oynarsa, Bruma oynarsa bu camia için yararlı oluruz. Çünkü biz bir takım olarak hedefe varırız" diye konuştu.
"Podolski doğru kararı verecektir"
Podolski'nin transferi konusunda konuşan Sinan Gümüş, "Öyle bir durum olursa tabii ki oyuncuya kalmış. Kendi düşüncesi kendisine kalmış bir şey. Ben burada kal desem burada kalmaz. O çok akıllı bir insan doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:10
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 27
Yorum
istifa et artık her yıl aynı senaryo aziz efendi transfer istiyoruz senin yüzünden kepaze olduk ali koç başkan fenerbahçe şampiyon
- ''Bir koltuk bile boş kalmasın!''
Toplam 1
Yorum
ckasimay Özak , sen de Özkan Sümer gibi yapismisin TS ye .. baska isin yokmu senin.
- ''Aklıyla arasını açmışlara inat...''
Toplam 5
Yorum
adem biz hatalarımızı kabul ediyoz zaten siz önce kendinize bakın biz dost olamasakda düşman olmayalım die uğraşıyoruz siz şu yaptığınıza bakın
Sinan Gümüş'ten maç sonrası yorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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