Sinan, Arouca’da
Galatasaray'ın eski kalecisi Sinan Bolat'ın kariyeri İstanbul sonrası inişe geçmişti. Türk eldiven, Portekiz Ligi takımlarından Arouca'ya transfer oldu. 28 yaşındaki kalecinin bonservisi Porto'da bulunuyordu. Tecrübeli eldiven sezon başında Nacional'e transfer olmuş ancak şans bulamamıştı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Sinan, Arouca’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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