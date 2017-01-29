 Sinan, Arouca’da – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Sinan, ’da

    Sinan, Arouca’da
    'ın eski kalecisi Sinan Bolat'ın kariyeri İstanbul sonrası inişe geçmişti. Türk eldiven, Portekiz Ligi takımlarından Arouca'ya transfer oldu. 28 yaşındaki kalecinin bonservisi Porto'da bulunuyordu. Tecrübeli eldiven sezon başında Nacional'e transfer olmuş ancak şans bulamamıştı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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