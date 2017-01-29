Semih Kaya’ya tam puan
Geçtiğimiz hafta formasını Ahmet Çalık’a kaptıran milli oyuncu, dün akşam hatasız oynadı, bir de gol attı.
Formasını geçtiğimiz hafta yeni transfer Ahmet Çalık'a kaptıran Semih Kaya, Akhisar karşısında 11'deki yerini aldı. Ahmet'in cezası nedeniyle teknik heyetin savunmanın göbeğinde Hakan Balta ile birlikte sahaya sürdüğü genç futbolcu, başarılı bir 90 dakika çıkardı. Maçtaki gol perdesini açan 25 yaşındaki futbolcu, savunmada da sıfır hatayla oynadı.
ONDAN MUTLUSU YOK
Karşılaşmanın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Semih, "İyi futbolumuzu galibiyetle tamamladık. Her maça oynayacakmış gibi hazırlanıyorum. Hocam şans verdiğinde de her zaman olduğu gibi elimden geleni yapıyorum. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.
ONDAN MUTLUSU YOK
Karşılaşmanın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Semih, "İyi futbolumuzu galibiyetle tamamladık. Her maça oynayacakmış gibi hazırlanıyorum. Hocam şans verdiğinde de her zaman olduğu gibi elimden geleni yapıyorum. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Semih Kaya’ya tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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