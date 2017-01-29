Semih Kaya’ya tam puan

Geçtiğimiz hafta formasını Ahmet Çalık’a kaptıran milli oyuncu, dün akşam hatasız oynadı, bir de gol attı.

Formasını geçtiğimiz hafta yeni transfer Ahmet Çalık'a kaptıran Semih Kaya, Akhisar karşısında 11'deki yerini aldı. Ahmet'in cezası nedeniyle teknik heyetin savunmanın göbeğinde Hakan Balta ile birlikte sahaya sürdüğü genç futbolcu, başarılı bir 90 dakika çıkardı. Maçtaki gol perdesini açan 25 yaşındaki futbolcu, savunmada da sıfır hatayla oynadı.



ONDAN MUTLUSU YOK

Karşılaşmanın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Semih, "İyi futbolumuzu galibiyetle tamamladık. Her maça oynayacakmış gibi hazırlanıyorum. Hocam şans verdiğinde de her zaman olduğu gibi elimden geleni yapıyorum. Yolumuza en iyi şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.