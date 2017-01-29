''Poldi bizde kalacak''
Akhisar maçında dakikalarca süren tezahüratlarla sahayı terk eden Podolski ile ilgili konuşan yönetici Nazifoğlu, “Biz onunla yola devam edeceğiz” dedi.
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merakla beklenen Lukas Podolski, dün Akhisar Belediyespor maçında 11'de sahaya çıktı ve 1 asist yapıp yerini 78'de Eren'e bıraktı. Kupada oynanan 24Erzincan maçında 5 golle resital sunan Poldi, hakkında Galatasaray Sportif A.Ş. Yöneticisi Levent Nazifoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi. 6-0'lık Akhisar galibiyeti sonrası konuşan Nazifoğlu, yıldız futbolcuyla ilgili gelen bir soruya, "Daha evvel de söyledim. Bizim satılık oyuncumuz yok. Burada kalmak istiyorsa biz de satmayız. Soyunma odasında da kendisine de söyledim. 'Hiçbir yere gitmiyorsun diye' de şakalaştık. Biz Podolski gittiğinde gerçekten yerine koyma ihtimalimiz çok zayıf. En büyük arzumuz burada kalması" ifadelerini kullandı. Alman yıldızın Japonya'dan bir takımla anlaştığı yönündeki haberleri değerlendiren Nazifoğlu, "Podolski'ye inanırım, geçen hafta 'Kalmak istiyorum' dedi. Demek ki bir anlaşma yok" yorumunu yaptı. Sarı-kırmızılı idareci, "Podolski giderse bir planınız var mı?" sorusuna da "Nasıl olabilir? Şartlar değişmez. Bu ay sonuna kadartransfer yapma refleksimiz kalmıyor" yanıtını verdi.
8 MİLYON EURO İDDİASI
Podolski ile ilgili yeni bir iddia Japon basınından geldi. Japonlar, Vissel Kobe'nin Alman futbolcu ile yıllık 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını ancak Galatasaray'ı bonservis konusunda henüz ikna edemediğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp ile görüşmelerin geçici olarak durduğu ancak kısa süre içerisinde anlaşmanın imza ile sonuçlanmasının beklendiği bildirildi. Levent Nazifoğlu'nun açıklamasına rağmen bu haberlerin sürmesi kafaları karıştırdı.
'AYRILIYOR MU?' DEDİRTTİ
Maçın 78. dakikasında yerini Eren'e bırakan Podolski, taraftarın isteği üzerine gittiği soyunma odasından geri geldi ve taraftarı selamladı. Tribünlere el sallayan Alman yıldız için "Veda ediyor gibi. Ayrılıyor mu acaba?" yorumları yapıldı.
VOLKAN VE JOSEF'E CEZA VERİLMELİ
Levent Nazifoğlu, Galatasaray'a küfür eden Fenerbahçeli futbolcular Josef de Souza ve Volkan Demirel ile ilgili de konuştu. Nazifoğlu, "Daha evvel bu konuda bir içtihat oluştu. Bizim oyuncumuz böyle yaptı diye ceza yedi. Eski oyuncumuz Melo ile aynı olay oldu. Ona ceza verildi. Federasyonun tarafsız kurulları aynı cezayı verecektir. Disiplin kurulu, mevzuatlar değişti derler mi diye şikayette bulunduk. Futbolcular bundan sonra dışarıda küfür edebilirler mi edemezler mi diye başvuruda bulunduk. Ona göre futbolcular da hareket edecektir" dedi.
CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİM OLMADI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendi açıklamalarını eleştirmesi ile ilgili konuşan yönetici Levent Nazifoğlu, "Böyle bir şey dediğini bilmiyorum. Konuşmamda bir şey yok. Hiç kimsenin ceza almasını istemem ama konuşmalarımız aynı tarzda değildi. Hakem Cüneyt Çakır'a 'Düdüğünü astıracağım' demedim. 'Düdüğünü asmadıkça düdük onu asacak' ifadesini kullandım. Devam ederse insanların gözünden düşecek manasında demiştim. Hiç bir tehdit içeren konuşmam olmadı. Herhangi bir kötü tepki almadım" diye konuştu.
8 MİLYON EURO İDDİASI
Podolski ile ilgili yeni bir iddia Japon basınından geldi. Japonlar, Vissel Kobe'nin Alman futbolcu ile yıllık 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını ancak Galatasaray'ı bonservis konusunda henüz ikna edemediğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp ile görüşmelerin geçici olarak durduğu ancak kısa süre içerisinde anlaşmanın imza ile sonuçlanmasının beklendiği bildirildi. Levent Nazifoğlu'nun açıklamasına rağmen bu haberlerin sürmesi kafaları karıştırdı.
'AYRILIYOR MU?' DEDİRTTİ
Maçın 78. dakikasında yerini Eren'e bırakan Podolski, taraftarın isteği üzerine gittiği soyunma odasından geri geldi ve taraftarı selamladı. Tribünlere el sallayan Alman yıldız için "Veda ediyor gibi. Ayrılıyor mu acaba?" yorumları yapıldı.
VOLKAN VE JOSEF'E CEZA VERİLMELİ
Levent Nazifoğlu, Galatasaray'a küfür eden Fenerbahçeli futbolcular Josef de Souza ve Volkan Demirel ile ilgili de konuştu. Nazifoğlu, "Daha evvel bu konuda bir içtihat oluştu. Bizim oyuncumuz böyle yaptı diye ceza yedi. Eski oyuncumuz Melo ile aynı olay oldu. Ona ceza verildi. Federasyonun tarafsız kurulları aynı cezayı verecektir. Disiplin kurulu, mevzuatlar değişti derler mi diye şikayette bulunduk. Futbolcular bundan sonra dışarıda küfür edebilirler mi edemezler mi diye başvuruda bulunduk. Ona göre futbolcular da hareket edecektir" dedi.
CÜNEYT ÇAKIR'A TEPKİM OLMADI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendi açıklamalarını eleştirmesi ile ilgili konuşan yönetici Levent Nazifoğlu, "Böyle bir şey dediğini bilmiyorum. Konuşmamda bir şey yok. Hiç kimsenin ceza almasını istemem ama konuşmalarımız aynı tarzda değildi. Hakem Cüneyt Çakır'a 'Düdüğünü astıracağım' demedim. 'Düdüğünü asmadıkça düdük onu asacak' ifadesini kullandım. Devam ederse insanların gözünden düşecek manasında demiştim. Hiç bir tehdit içeren konuşmam olmadı. Herhangi bir kötü tepki almadım" diye konuştu.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
''Poldi bizde kalacak'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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