 Penaltıyı kaptı – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Penaltıyı kaptı

    Penaltıyı kaptı

    , Akhisar karşısında da kanatlarda Yasin ve Bruma'ya şans verdi.

    maça yine yedek başlarken Hollandalı çalıştırıcı, Portekizli oyuncuyu, ikinci yarıda oyuna aldı. 70'te Yasin'in yerine sağ kanada geçen Rodrigues, 77'de 'a bir yenaltı kazandırdı.

    TAKSİT ZAMANI
    Galatasaray'ın PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya aldığı Garry Rodrigues için 1 Şubat tarihinde 1 milyon euro ödeme yapması gerekiyor. Nakit krizi yaşayan ve yerli oyuncularına ödeme yapamayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Yunan kulübüne yapılacak ödeme için kaynak aradığı ifade edildi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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