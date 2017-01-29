Penaltıyı kaptı
Jan Olde Riekerink, Akhisar karşısında da kanatlarda Yasin ve Bruma'ya şans verdi.
Garry Rodrigues maça yine yedek başlarken Hollandalı çalıştırıcı, Portekizli oyuncuyu, ikinci yarıda oyuna aldı. 70'te Yasin'in yerine sağ kanada geçen Rodrigues, 77'de Galatasaray'a bir yenaltı kazandırdı.
TAKSİT ZAMANI
Galatasaray'ın PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya aldığı Garry Rodrigues için 1 Şubat tarihinde 1 milyon euro ödeme yapması gerekiyor. Nakit krizi yaşayan ve yerli oyuncularına ödeme yapamayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Yunan kulübüne yapılacak ödeme için kaynak aradığı ifade edildi.
TAKSİT ZAMANI
Galatasaray'ın PAOK'tan 3.5 milyon euro'ya aldığı Garry Rodrigues için 1 Şubat tarihinde 1 milyon euro ödeme yapması gerekiyor. Nakit krizi yaşayan ve yerli oyuncularına ödeme yapamayan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Yunan kulübüne yapılacak ödeme için kaynak aradığı ifade edildi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Penaltıyı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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