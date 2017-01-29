 Pato defteri artık kapandı – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Pato defteri artık kapandı

    Pato defteri artık kapandı
    ile anılan Alexandre Pato'nun, Çin takımı ile el sıkıştığı bildirildi. Sağlık kontrolünden geçtiği ifade edilen oyuncu için Tianjin Quanjian'ın Villarreal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Pato'nun ise Tianjin'den 5 milyon euro civarında bir maaş alacağı belirtildi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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