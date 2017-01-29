Pato defteri artık kapandı
Galatasaray ile anılan Alexandre Pato'nun, Çin takımı Tianjin Quanjian ile el sıkıştığı bildirildi. Sağlık kontrolünden geçtiği ifade edilen oyuncu için Tianjin Quanjian'ın Villarreal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Pato'nun ise Tianjin'den 5 milyon euro civarında bir maaş alacağı belirtildi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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