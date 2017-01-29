Olcan Adın vasattı
Geçtiğimiz sezonun ardından Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Olcan Adın dün akşam Arena'da rakipti. Akhisar forması giyen tecrübeli futbolcu, eski takımına karşı vasat bir futbol sergiledi. 31 yaşındaki oyuncu, maçın 76'ncı dakikasında da yerini Muğdat'a bıraktı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Olcan Adın vasattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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