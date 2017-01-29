 Olcan Adın vasattı – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    vasattı

    Olcan Adın vasattı
    Geçtiğimiz sezonun ardından 'ın sözleşmesini feshettiği dün akşam Arena'da rakipti. Akhisar forması giyen tecrübeli futbolcu, eski takımına karşı vasat bir futbol sergiledi. 31 yaşındaki oyuncu, maçın 76'ncı dakikasında da yerini Muğdat'a bıraktı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:47
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