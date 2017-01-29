 Muslera yere yatmadı! – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Muslera yere yatmadı!

    Muslera yere yatmadı!
    Aslan'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera'ya dün akşam iş düşmedi. 'ın 6-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada yere yatmayan Muslera, sezonun en rahat maçlarından birini çıkardı. Akhisar'ın hücumlarda etkisiz kaldığı maçta Aslan'ın savunması da rakibine fırsat vermedi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:42
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