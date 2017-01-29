Muslera yere yatmadı!
Aslan'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera'ya dün akşam iş düşmedi. Galatasaray'ın 6-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada yere yatmayan Muslera, sezonun en rahat maçlarından birini çıkardı. Akhisar'ın hücumlarda etkisiz kaldığı maçta Aslan'ın savunması da rakibine fırsat vermedi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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