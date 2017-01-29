''Kalitemizle fark yarattık''
Riekerink, “Gollerle maçın kaderini değiştirecek takımımız var” derken, Podolski için “Umarım bizimle kalır” ifadesini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar'ı 6-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İyi bir takım olduklarını vurgulayan Riekerink, "Oyuncularımız sakatlıktan dönüyor ve daha güçlü bir takım oluyoruz. Gollerle maçın kaderini değiştirecek bir takımımız var. Karşılaşmadan önce takımla konuştuğumuz iki konu vardı, birincisi olmazsa olmaz galibiyetle ayrılmaktı. İkinci hedef de Arena'daki 297 golü 300'e çıkarmaktı ve bunu da başardık. Devre arasında taraftarlarımızın bizimle beraber olduğunu ve gollerle onları sevindirmeye devam etmemiz gerektiğini söyledik, başardılar" ifadelerini kullandı.
YÜZDE 100 DİYEMİYORUM
Riekerink, Podolski'nin ayrılacağı iddiaları ile ilgili şu yorumu yaptı: "O bir dünya şampiyonu. Alman Milli Takımı'yla 129 maça çıkmış bir oyuncu. Bize katkıları ortada. Umarım bizde kalır. Kalıp kalmayacağıyla ilgili yüzde 100 bir şey diyemiyorum. Çin ve Japonya'da transfer şubat sonuna kadar sürüyor."
TAKTİĞİ TUTTU!
G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, karşılaşma öncesinde maçın taktiğini elindeki deftere yazdı. Hollandalı çalıştırıcı, sahaya sürdüğü kadronun hangi bölümlerde nasıl hareket etmesi gerektiğini yardımcılarıyla paylaşırken, onlar da saha içindeki oyunculara bu taktiği kenardan ilettiler. Futbolcular da hocalarının dediğini harfiyen yerine getirdi.
YÜZDE 100 DİYEMİYORUM
Riekerink, Podolski'nin ayrılacağı iddiaları ile ilgili şu yorumu yaptı: "O bir dünya şampiyonu. Alman Milli Takımı'yla 129 maça çıkmış bir oyuncu. Bize katkıları ortada. Umarım bizde kalır. Kalıp kalmayacağıyla ilgili yüzde 100 bir şey diyemiyorum. Çin ve Japonya'da transfer şubat sonuna kadar sürüyor."
TAKTİĞİ TUTTU!
G.Saray Teknik Direktörü Riekerink, karşılaşma öncesinde maçın taktiğini elindeki deftere yazdı. Hollandalı çalıştırıcı, sahaya sürdüğü kadronun hangi bölümlerde nasıl hareket etmesi gerektiğini yardımcılarıyla paylaşırken, onlar da saha içindeki oyunculara bu taktiği kenardan ilettiler. Futbolcular da hocalarının dediğini harfiyen yerine getirdi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
''Kalitemizle fark yarattık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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