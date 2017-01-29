Kafkas: cezamızı kestiler
Süper Lig'in 19. haftasında G.Saray'a deplasmanda 6-0 yenilen Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Tolunay Kafkas, çok üzgün olduğunu söyledi.
Kafkas, "Bizim adımıza değerlendirecek bir şey yok! Ne savunmada ne de hücumda... Sezonun en kötü futbolunu oynadık. Büyük takımlara karşı böyle oynarsanız bu skor kaçınılmaz olur. Bizim kendi adımıza şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Hava her zaman güneşli olmuyor. Takımımı bu kadar kötü oynadığını görmemiştim, cezamızı kestiler. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.
TOLUNAY'LA 8. YENİLGİ
Akhisar Belediyespor, bu sezon Süper Lig'deki 8'inci yenilgisini G.Saray'dan aldı. Sezona kötü başlayan ve ilk 4 haftada 3 yenilgi (G.Saray, Rize, Beşiktaş) alan Akhisar, adından oynadığı dört haftada 6 puan topladı. M.Başakşehir ve F.Bahçe'ye yenilen Tolunay Kafkas'ın talebeleri; sonrasında oynadığı 9 maçta Osmanlı, Karabük ve G.Saray'a da mağlup oldu.
TOLUNAY'LA 8. YENİLGİ
Akhisar Belediyespor, bu sezon Süper Lig'deki 8'inci yenilgisini G.Saray'dan aldı. Sezona kötü başlayan ve ilk 4 haftada 3 yenilgi (G.Saray, Rize, Beşiktaş) alan Akhisar, adından oynadığı dört haftada 6 puan topladı. M.Başakşehir ve F.Bahçe'ye yenilen Tolunay Kafkas'ın talebeleri; sonrasında oynadığı 9 maçta Osmanlı, Karabük ve G.Saray'a da mağlup oldu.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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