 Kafkas: cezamızı kestiler – Fotomaç – 29 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kafkas: cezamızı kestiler

    Kafkas: cezamızı kestiler

    Süper Lig'in 19. haftasında G.Saray'a deplasmanda 6-0 yenilen 'da teknik direktör , çok üzgün olduğunu söyledi.

    Kafkas, "Bizim adımıza değerlendirecek bir şey yok! Ne savunmada ne de hücumda... Sezonun en kötü futbolunu oynadık. Büyük takımlara karşı böyle oynarsanız bu skor kaçınılmaz olur. Bizim kendi adımıza şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Hava her zaman güneşli olmuyor. Takımımı bu kadar kötü oynadığını görmemiştim, cezamızı kestiler. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

    TOLUNAY'LA 8. YENİLGİ
    , bu sezon Süper Lig'deki 8'inci yenilgisini G.Saray'dan aldı. Sezona kötü başlayan ve ilk 4 haftada 3 yenilgi (G.Saray, Rize, Beşiktaş) alan Akhisar, adından oynadığı dört haftada 6 puan topladı. M.Başakşehir ve F.Bahçe'ye yenilen 'ın talebeleri; sonrasında oynadığı 9 maçta Osmanlı, Karabük ve G.Saray'a da mağlup oldu.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kafkas: cezamızı kestiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.