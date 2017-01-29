 Josue sonunda yerini buldu – Fotomaç – 29 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    sonunda yerini buldu

    Josue sonunda yerini buldu

    Forvet arkasında kadar beklentileri karşılayamayan Portekizli, dün ’un yerinde forma giydi ve başarılı bir maç çıkardı.

    'da ön liberoya bir aday daha çıktı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, De Jong'un kart cezası nedeni ile ön liberoda Selçuk İnan'ın yanında sürpriz bir şekilde 'ye şans tanıdı. Hollandalı hoca, sakatlığı geçmesine karşın idman eksikliği nedeniyle Tolga Ciğerci'yi kadroya dahil etmezken Josue'yi oynatarak doğru bir tercihte bulundu.

    Sneijder'in olmadığı maçlarda forvet arkasında oynayan ancak beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılı futbolcu, ön liberoda başarılı bir performans sergiledi. Selçuk İnan ile birlikte orta sahada kesici görevi yapan Josue, zaman zaman hücuma da tam destek verdi.

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Josue sonunda yerini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.