G.Saray ligde moral buldu

Galatasaray Odeabank bu sonuçla ligde 10. galibiyetini elde ederken, Best Balıkesir ise 14. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Best Balıkesir, Andrews ve Ofoegbu'un etkili performansıyla ilk periyodu 18-14 üstün geçti.

İkinci çeyrekte yaptığı sert savunmayla oyunun kontrolünü eline geçiren Galatasaray Odeabank, Micov ve Schilb'in basketleriyle soyunma odasına 34-26 önde gitti.

Üçüncü periyotta James, Kelly ve Andrews ile skor bulan Best Balıkesir'e, Tyus ve Fitipaldo ile karşılık veren sarı-kırmızılı takım, son çeyreğe de 58-51 önde girdi.

Final periyoduna iyi başlayan Best Balıkesir farkı eritmeye çalışırken, Galatasaray Odeabank son 2 dakikaya 77-67 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü korumayı başaran sarı-kırmızılı takım, salondan 78-72 galip ayrıldı.



Best Balıkesir'de 24 sayı atan Ofoegbu maçın en skorer ismi olurken, Galatasaray Odeabank'ta Fitipaldo 22 sayı kaydetti.





Salon: Balıkesir Yeni

Hakemler: Emin Moğolkoç, Kaan Büyükçil, Kerem Baki

Best Balıkesir: Kelly 15, James 18, Nichols, Andrews 11, Ofoegbu 24, Ümit Sonkol, Ahmet Ali Edoğan, Golubovic 4, Pastal

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 7, Göksenin Köksal 6, Micov 15, Schilb 10, Pleiss 2, Tuys 11, Daye 5, Fitipaldo 22

1. Periyot: 18-14

Devre: 26-34

3. Periyot: 51-58

Beş faulle çıkan: 38.18 Daye (Galatasaray Odeabank)