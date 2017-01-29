 ''Gönüllerdeki Galatasaray'' – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    ''Gönüllerdeki ''

    ''Gönüllerdeki Galatasaray''
    İkinci Başkanı , Akhisar maçında gerçek güçlerini ortaya koyduklarını söyledi. Özyalçın, "Gönüllerdeki bu. İlk 4 takım kopacaktır ve aralarında oynayacakları maçlar sıralamayı belirleyecektir" diye konuştu.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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