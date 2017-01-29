 GOLatasaray – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    GOLatasaray

    GOLatasaray

    Geçen hafta Kardemir Karabük’e yenilip ağır yara alan Cimbom, Akigolar karşısında ‘alev topu’ gibiydi. Maça müthiş başlayan ve ‘meteor şeklindeki’ 6 golle geceyi aydınlığa çeviren ’da Bruma 2 golle yıldızlaşırken, süper oynayan Sneijder skora 3 asistle katkı yaptı.

    Akhisar Belediyespor'u farklı geçen Galatasaray, Süper Lig'de yeniden varlığını hissettirdi: 6-0. Türk Telekom Arena'daki gol sağanağı 9. dakikada Sneijder'in ortası ve Semih Kaya'nın kafa vuruşuyla başladı. 25'te Podolski ile duvar pası yapan Bruma farkı ikiye çıkardı. 33'te Poldi'nin kaleciden dönen topunu Yasin tamamladı: 3-0. 41. dakikada Bruma 3 kişiyi geçip nefis vurdu ve skoru 4-0'a çıkardı. 77'de Rodrigues'in düşürülmesi ile kazanılan penaltıda Selçuk kaleciyi terse yatırırken sahalara geri dönen Sinan Gümüş 87'de skoru belirledi. Akhisar'ı 6-0 mağlup eden , 2016-17 sezonunun en farklı galibiyetini aldı.

    Bu sayede 19 maçta 38 gole ulaşan Galatasaray ayrıca, 18 haftada 37 gol atan Fenerbahçe'yi geride bırakarak ligin en fazla gol üreten takımı da oldu. Sarı-kırmızılılar, Akhisar Belediye'yi farklı yenerek averajını da 20'ye yükseltmeyi başardı. Cimbom en son 2015-16 sezonu 34. haftasında Kayserispor'u sahasında 6-0 yenmişti.

    BU KEZ SEKTİRMEDİ
    Galatasaray bu sezon Süper Lig'de ikinci kez penaltı vuruşu kazandı ve Selçuk İnan bu kez topu ağlara bıraktı. Bu sezon ilk golünü Antalyaspor maçında atan başarılı futbolcu, ikinci golünü Akhisar Belediyespor karşısında buldu. 79. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Selçuk, soldan topu ağlara yolladı ve takımının 5. golünü kaydetti.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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