Espor’da ilk derbi bugün
Galatasaray ve Fenerbahçe ezeli rekabeti League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi'ne de taşınıyor. İki kulübün bu yıl Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etmeye başlayan espor takımları 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports, bugün saat 16.00'da ilk randevu için karşı karşıya gelecek. LOL Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV'den canlı olarak yayınlanacak.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Espor’da ilk derbi bugün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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