 Espor’da ilk derbi bugün – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Espor’da ilk derbi bugün

    Espor’da ilk derbi bugün
    ve ezeli rekabeti League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi'ne de taşınıyor. İki kulübün bu yıl Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etmeye başlayan espor takımları 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports, bugün saat 16.00'da ilk randevu için karşı karşıya gelecek. LOL Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV'den canlı olarak yayınlanacak.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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