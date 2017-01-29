Eren golü unuttu
Son haftalarda formasını Lukas Podolski'ye kaptıran Eren Derdiyok, Akhisar maçında da maça yedek başladı. Lige iyi bir başlangıç yapmasına karşın arkasını getiremeyen golcü oyuncu, dün akşam 78. dakikada oyuna dahil oldu ama yine golle buluşamadı. Eren, oynadığı son 14 maçta 2 gol attı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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