 Eren golü unuttu – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Eren golü unuttu

    Eren golü unuttu
    Son haftalarda formasını Lukas Podolski'ye kaptıran , Akhisar maçında da maça yedek başladı. Lige iyi bir başlangıç yapmasına karşın arkasını getiremeyen golcü oyuncu, dün akşam 78. dakikada oyuna dahil oldu ama yine golle buluşamadı. Eren, oynadığı son 14 maçta 2 gol attı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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