 Carole bildiğiniz gibi – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Carole bildiğiniz gibi

    Carole bildiğiniz gibi
    Bu sezon 'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan dün akşam da işbaşındaydı. Sol bekte başarılı bir karşılaşma çıkaran Fransız futbolcu, yalnızca savunmada değil hücuma da katkı sağladı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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