Aydın, Adana Demir yolunda
Galatasaray'da 10 sezon boyunca forma giden ve ardından Kasımpaşa'nın yolunu tutan Aydın Yılmaz, menajeri aracılığıyla TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a önerildi. Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından düşüşe geçen 28 yaşındaki oyuncunun kendisini ispat edebilmek için forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Aydın Yılmaz'ın yarın veya salı günü Adana Demirspor'a imza atabileceği öğrenildi.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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