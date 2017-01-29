 Aydın, Adana Demir yolunda – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Aydın, Adana Demir yolunda

    Aydın, Adana Demir yolunda
    'da 10 sezon boyunca forma giden ve ardından Kasımpaşa'nın yolunu tutan , menajeri aracılığıyla TFF 1. Lig ekibi 'a önerildi. Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından düşüşe geçen 28 yaşındaki oyuncunun kendisini ispat edebilmek için forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Aydın Yılmaz'ın yarın veya salı günü Adana Demirspor'a imza atabileceği öğrenildi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
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