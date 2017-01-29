Aslan evinde bir başka
Cimbom, Türk Telekom Arena'da çıktığı son 6 resmi maçta rakiplerini gole boğdu. Sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde 3'er kupa ve lig karşılaşmasında tam 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray bu maçlarda 7 gol yerken, karşılaşma başına 10.43 gol pozisyonuyla oynadı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Aslan evinde bir başka haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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