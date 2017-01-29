 Aslan evinde bir başka – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Aslan evinde bir başka

    Aslan evinde bir başka
    Cimbom, 'da çıktığı son 6 resmi maçta rakiplerini gole boğdu. Sarı-kırmızılılar, taraftarları önünde 3'er kupa ve lig karşılaşmasında tam 21 kez rakip fileleri havalandırdı. bu maçlarda 7 gol yerken, karşılaşma başına 10.43 gol pozisyonuyla oynadı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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