 Asist rekoru – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Asist rekoru

    Asist rekoru

    Galatasaray'ın yıldızı 5. sezonunda asist sayısında rekora ulaştı.

    Dün Akhisar karşısında kusursuz bir futbol sergileyen Hollandalı yıldız ayakta alkışlandı. Bu arada Wes, kariyerinin en iyi asist rekorunu da egale etti. İşte Sneijder'in yakaladığı müthiş istatistik...



    SNEİJDER 'AŞIK' OLDU
    Cimbom'un süper yıldızı şovunu sosyal medyaya da taşıdı. Yasin Öztekin'in İnstagram'daki canlı yayınında kameranın karşısına elinde bağlamayla geçen Hollandalı yıldız 'Ben yoruldum hayat üzerime gelme' eserine eşlik etti. 'Aşık Sneijder' lakabı takılan tecrübeli oyuncudan "Fener ağlama" tezahüratları da yapılması istendi. Wesley Sneijder "Bugün olmaz, yavaş, yavaş" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
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