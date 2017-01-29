Asist rekoru
Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder 5. sezonunda asist sayısında rekora ulaştı.
Dün Akhisar karşısında kusursuz bir futbol sergileyen Hollandalı yıldız ayakta alkışlandı. Bu arada Wes, kariyerinin en iyi asist rekorunu da egale etti. İşte Sneijder'in yakaladığı müthiş istatistik...
SNEİJDER 'AŞIK' OLDU
Cimbom'un süper yıldızı Wesley Sneijder şovunu sosyal medyaya da taşıdı. Yasin Öztekin'in İnstagram'daki canlı yayınında kameranın karşısına elinde bağlamayla geçen Hollandalı yıldız 'Ben yoruldum hayat üzerime gelme' eserine eşlik etti. 'Aşık Sneijder' lakabı takılan tecrübeli oyuncudan "Fener ağlama" tezahüratları da yapılması istendi. Wesley Sneijder "Bugün olmaz, yavaş, yavaş" ifadelerini kullandı.
SNEİJDER 'AŞIK' OLDU
Cimbom'un süper yıldızı Wesley Sneijder şovunu sosyal medyaya da taşıdı. Yasin Öztekin'in İnstagram'daki canlı yayınında kameranın karşısına elinde bağlamayla geçen Hollandalı yıldız 'Ben yoruldum hayat üzerime gelme' eserine eşlik etti. 'Aşık Sneijder' lakabı takılan tecrübeli oyuncudan "Fener ağlama" tezahüratları da yapılması istendi. Wesley Sneijder "Bugün olmaz, yavaş, yavaş" ifadelerini kullandı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Asist rekoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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