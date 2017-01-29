Arena’nın Ferrari’si
Kupa sınavında hocasıyla sorun yaşadı, krizi kısa sürede atlattı. Akhisar’a enfes 2 gol attı, maçın yıldızıydı. Rodrigues’e “Formamı vermem” mesajını da yollarken, tartışmasız gecenin öne çıkan adamıydı: Bruma...
Türk Telekom Arena'da dün akşam Bruma şov vardı. Galatasaray'ın Portekizli yıldızı, Akhisar galibiyetinde başrolü oynadı. Geçtiğimiz hafta kupadaki 24Erzincan maçında oyundan çıkarıldığı için hocası Riekerink'le yaşadığı krizi kısa sürede atlatan 22 yaşındaki futbolcu, müthiş bir karşılaşma çıkardı. Akhisar ağlarını müthiş iki golle havalandıran Bruma, hücum organizasyonların birçoğuna da katkı sağladı. Futboluyla öne çıkan yıldız oyuncu, tartışmasız dün akşamın öne çıkan adamıydı.
7 GOL, 8 ASİST
Futboluyla yeni transfer Garry Rodrigues'e de mesaj gönderen Bruma, Arena'da da bu sezon ilk gollerini attı. Bu sezon forma giydiği 18 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandıran genç oyuncu, 8 de asist yaptı. Bruma maçın 84. dakikasında ise yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM
Bruma karşılaşmanın ardından hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Sözlerine Akhisar galibiyetiyle başlayan Portekizli, "İlk dakikadan itibaren üstün bir oyunla kazandık. Her zaman söylüyorum, burada olmaktan çok mutluyum. Ciddi bir teklif olursa düşünüyorüz. Ancak bu haberler beni etkilemiyor" açıklamasında bulundu.
BRUMA'NIN SON 4 SEZONU
7 GOL, 8 ASİST
Futboluyla yeni transfer Garry Rodrigues'e de mesaj gönderen Bruma, Arena'da da bu sezon ilk gollerini attı. Bu sezon forma giydiği 18 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandıran genç oyuncu, 8 de asist yaptı. Bruma maçın 84. dakikasında ise yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.
BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM
Bruma karşılaşmanın ardından hakkındaki transfer iddialarıyla ilgili konuştu. Sözlerine Akhisar galibiyetiyle başlayan Portekizli, "İlk dakikadan itibaren üstün bir oyunla kazandık. Her zaman söylüyorum, burada olmaktan çok mutluyum. Ciddi bir teklif olursa düşünüyorüz. Ancak bu haberler beni etkilemiyor" açıklamasında bulundu.
BRUMA'NIN SON 4 SEZONU
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Arena’nın Ferrari’si haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.