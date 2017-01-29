Arena'da 300. gol Yasin'den
Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşısında Türk Telekom Arena'da resmi maçlarda attığı gol sayısını 300'e çıkardı.
Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılının Ocak ayında hizmete giren Türk Telekom Arena'da 300. golünü, Yasin Öztekin'in ayağından buldu. Sneijder, harika topuk pasıyla Karabükspor defansını ekarte etti. Sneijder'in topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin vuruşunda kaleciden seken topu tamamlayan Yasin Öztekin skoru 3-0'a getirirken adını da Galatasaray tarihine yazdırmayı başadı.
Galatasaray adına Türk Telekom Arena'daki ilk golü Servet Çetin, 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü de Selçuk İnan atmıştı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:19
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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