 ''Yıldızların peşindeyiz'' – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Yıldızların peşindeyiz''

    ''Yıldızların peşindeyiz''
    Artık ara transferin son günlerine gelinirken yönetici 'den taraftarları sevindirecek açıklama geldi. Aküzüm "Dünya'nın en önemli yıldızları Galatasarayla görüşmeler yapmaktadır. Şu anda herhangi bir oyuncuyla ilgili isim vermem doğru olmaz ama, süreçler devam ediyor" dedi.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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