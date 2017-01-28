Yeni Muslera yolda
Gençlik operasyonu için düğmeye basan Cimbom, 5 ismi denemeye aldı. Jan Olde Riekerink’in de beğendiği 1.87’lik kaleci Mikovic ile resmi sözleşme imzalanacak.
MİKOVİC TAM BİR PANTER
Denemeye alınan 5 futbolcu arasında Sırp file bekçisi Lazar Mikovic beğenildi. Transfer bitmeden net karar verilecek. Ancak 17 yaşındaki genç kaleciyle sözleşme imzalanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Riekerink'in de genç kaleci Mikovic için ilk izleniminin olumlu olduğu belirtildi.
SCOUT RAPORLARININ HEPSİ OLUMLU GELDİ
17 yaşındaki Sırp file bekçisi Lazar Mikovic için scout raporları bir hayli olumlu geldi. Sarıkırmızılıların birkaç gün içinde kontrat yapması bekleniyor.
ARASH KALABİLİR
Sarı-kırmızılı kulübün denemeye aldığı isimlerden 3 Afrikalı futbolcunun şu ana kadar göze giremedikleri kaydedildi. İranlı forvet Arash Mohammadvand'ın ise bir süre daha denemelerde kalacağı kaydedildi. Bu futbolcunun gelecek vadettiği belirtildi.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:08
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
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