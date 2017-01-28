 ''Sende yürek yok Melih'' – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''Sende yürek yok Melih''

    ''Sende yürek yok Melih''
    G.Saray'ın tecrübeli ismi , F.Bahçeli 'na çattı. Göksenin yakın arkadaşının şu sözlerini paylaştı: "Maça saatler kala iyi arkadaşım dediğin insan için 'provokatör' açıklaması yapıyorsun. Bir olay olduğunda sen çıkış tüneline koşarsın. O atar bacak bacak üstüne. Milli Takım'dan oda arkadaşını hedef yapmak yakışmaz. Kalp herkeste var, yürek başka şey."
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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