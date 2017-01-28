Sekin ailesi TT Arena'da
İzmir'de yaşanan terör saldırında hayatını kaybeden şehit Fethi Sekin'in ailesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in davetlisi olarak, Akhisar Belediyespor maçı için TT Arena'ya geldi.
İzmir'deki hain terör saldırısında göğsünü siper ederek kahramanca şehit düşen polis Fethi Sekin'in ailesi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in davetiyle bu akşam TT Arena'da oynanacak Akhisar Belediyespor maçı için misafir oldu. Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, çocukları Burak Tolunay Sekin, Dila Sekin, Nisa Sekin ve kardeşi Vedat Sekin Başkan Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi Alper Narman ve Galatasaray Spor Kulübü Ticaret-Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü ve Medya ve İletişim Direktörü İskender Baydar ile sohbet etti.
Kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Özbek, "Çok kıymetli şehidimiz Fethi Sekin'in ailesini bugün burada kabul ediyoruz. Vatanımızın unutulmaz şehitlerinden biri, çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Vatanına canını veren değerli şehitlerimize biz de elimizden geldiği kadar ne yapacağımızı, nasıl destek vereceğimizi ilk günden itibaren söylüyoruz. Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin hasta bir Galatasaraylı. Galatasaray altyapısına alacağız. İstanbul'a yerleşmeleri halinde ev ihtiyacı konusunda destek vereceğimizi söyledik. Kararı ise onlara bıraktık" şeklinde konuştu.
Fethi Sekin'in kardeşi Vedat Sekin ise, "Stadı gördük, çok hoşumuza gitti. Havaalanına indiğimizden bu yana Galatasaray'da başkanından tüm çalışanlarına çok iyi bir şekilde bizimle ilgilendiler. Başkana ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:19
- Galatasaray - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım
Toplam 13
Yorum
hagi ci erene yazik oldu. madem sistemin bu, cizgiye inip orta yapan yok kanatlar yok neden bu kadar para verip onuda harcadiniz?
- Aziz Yıldırım'dan flaş Fatih Terim açıklaması
Toplam 21
Yorum
........ AZİZ VE KANKA F. TERİME GS YI NASIL BORÇLANDIRTTIYSA ŞİMDİ YENİ İŞLER PEŞİNDE GS İÇİN. F. TERİM LE GS İÇİN YENİ BİR OYUN OYNAMAK PEŞİNDE
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 19
Yorum
Kenan yiğit Geç bunları yine transfer dönemi biteceği son gün evraklar yetişmedi bahanesi ile milleti uyutacaksınız . Transfer ypnlar nsl ypyor ..!!
Sekin ailesi TT Arena'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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