Sakatlar takıma katıldı

G.Saray 'da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Koray Günter de artık forma bekliyor. 3 oyuncu ile birlikte disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou da affedildi ve bu hafta antrenmanlardaki yerini aldı.