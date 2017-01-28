 Sakatlar takıma katıldı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Sakatlar takıma katıldı

    Sakatlar takıma katıldı
    G.Saray 'da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı olan Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Koray Günter de artık forma bekliyor. 3 oyuncu ile birlikte disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Aurelien Chedjou da affedildi ve bu hafta antrenmanlardaki yerini aldı.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:14
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