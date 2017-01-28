Riekerink: "Takımımla gurur duyuyorum"
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar Belediyespor maçında farklı bir galibiyet alan takımını tebrik ederek, “Bugün takımımla gurur duydum” ifadelerini kullandı.
"İstatistiklerimiz kötü değil"
Kaybettiği zaman eleştirilip, kazandığı zaman da kahraman ilan edilmesi konusunda düşünceleri sorulan Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, "Geçmişten buna alışığım. Porto ve Ajax'ta çalıştım. Bu gibi takımlarda beklentiler her zaman yüksek olur. Galatasaray'da çalışıyorsanız, bu büyük beklentilere cevap vermeniz gerekiyor. İşin doğası bu. Son 9 maçımızda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. İstatistiklerimiz kötü değil. Ama her maçı kazanmak zorundasınız. Bazı maçlarda istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz ancak işin kanunu bu. Büyük takım çalıştırıyorsanız, beklenti her zaman galibiyet yönündedir. İngiltere'de Liverpool 2 mağlubiyet aldı, kupadan elendi ve hoca eleştirilmeye başlandı. Her zaman söylediğim bir şey var. Ben bu kulüpte çalışmayı çok seviyorum. Galatasaray'da çalıştığım için, bu oyuncu grubuyla çalıştığım için mutluyum. Sizin hoca olarak göreviniz kafanızdaki mantaliteyi takıma aktarmaktır. Oyuncular da, ben ne dersem bunu yapmaya çalışıyor. Bu oyuncu grubuyla çalıştığım için mutluyum" ifadesini kullandı.
"Deplasmanda da hırslıyız"
Deplasman maçlarında hırslı olmadıkları konusuna katılmayan Hollandalı çalıştırıcı, "Son oynadığımız deplasman maçlarına bakalım. Karabük'le başlayalım. Maçtan önce bazı odaklandığımız noktalar vardı. Bunun üzerine gittik ve başarılı hamleler de yaptık. Karabük'te iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ancak bazı ufak hatalar vardı. Konyaspor maçında kazandık ve bu maçta iyi bir performans gösteren Galatasaray vardı. Deplasmanda hırslı olmadığımız konusuna katılmıyorum" dedi.
"Podolski'nin katkıları ortada"
Her teknik direktörün Podolski gibi bir isimle çalışmak isteyeceğini ifade eden Riekerink, "Bakıldığı zaman hep söylediğimiz bir şey var; kış döneminde doğru oyuncu transferi yapmak kolay değil. Podolski bir dünya şampiyonu. Bize çok katkısı olan bir oyuncu. Alman Milli Takımı'yla 129 maça çıkmış bir oyuncu. Bize katkıları ortada. Tabii ki bir hoca olarak böle bir oyuncuyu takımda görmek istersiniz. Ancak şu anda kalıp kalmayacağıyla ilgili olarak yüzde 100 bir şey diyemiyorum. Şu anda oyuncu gitmeden bir forvet transferi yapmak akılcı değil. Çin ve Japonya'da transfer Şubat ayının sonuna kadar devam ediyor. İlerleyen günlerde neler olacağını bekleyip göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:13
- ''Görevi bıraksın''
Toplam 23
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HERKEZE SALDIRIP GÜNDEME GETIRMEYE BASLADI BUARA FB BAYA KÖTÜ KOKULAR GELIYOR TEK FB MALI DURMUNU GÜNDEM DISI TUTUYOR NEDENSE?
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 21
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HARBIDEN FENERLILER MASAL ANLATIYOR VERGI YOK KUR TABI TEK FB DE VAR BJK ,GS,TS YOK O DERT AZIZ KISACA FB BATIRDIM DIYEMIYOR.
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap
Toplam 49
Yorum
ömer bu da gol değil aziz yıldırım yeter artık türk futbolunu en iyi şekilde hizmet istiyorsan futboldan uzak dur paran çok git film falan çevir
Riekerink: "Takımımla gurur duyuyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.