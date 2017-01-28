 Pato’nun fiyatı yükseldi – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Pato’nun fiyatı yükseldi

    Pato’nun fiyatı yükseldi
    Lukas Podolski'nin ayrılma ihtimali nedeniyle alternatif arayışlarını sürdüren , 'yu gündemine alırken Brezilyalı yıldızdan gelen haberler pek de iç açıcı değil. Villarrealli oyuncuyu, Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Tianjin Quanjian'ın da istediği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından 3 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncuyu aynı fiyata satmaya hazır olan İspanyol ekibinin, fiyat yükselttiği ifade edildi. Bu durumun Pato'yu uzun süredir transfer etmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, hayal kırıklığına yal açtığı öğrenildi.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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