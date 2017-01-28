Olcan, Galatasaray'a karşı 11'de
Akhisar Belediyesporlu Olcan Adın, eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez TT Arena’da karşı karşıya gelecek. Adın, sarı-kırmızılılara karşı ilk 11'de mücadele edecek.
Galatasaray, TT Arena'da Akhisar Belediyespor ile karşılaşırken, aynı zamanda eski oyuncusu Olcan Adın'a karşı da mücadele edecek. Sezon başında sözleşmesi feshedilen Olcan, sezon başı transfer döneminde bir takımla anlaşmamış, devre arasında Akhisar'a transfer olmuştu.
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sarı-kırmızılı ekibe karşı TT Arena'da oynanacak mücadelede Olcan'a ilk 11'de görev verdi.
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sarı-kırmızılı ekibe karşı TT Arena'da oynanacak mücadelede Olcan'a ilk 11'de görev verdi.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Galatasaray'ın ilk 11'i
Toplam 2
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Haluk Topunu ve takımını al az ötede oyna kalabalık etme.
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