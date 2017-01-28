Nazifoğlu'ndan flaş Podolski açıklaması
Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Levent Nazifoğlu, 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçı sonrası satılması gündemde olan Lukas Podolski'yle ilgili önemli bilgiler verdi.
Podolski'nin kesinlikle satılık olmadığını belirten Nazifoğlu şunları söyledi:
"Podolski'ye soyunma odasında otur oturduğun yerde hiçbir yere gitmiyorsun dedim. Daha önce de söyledim, bizim satılık bir oyuncumuz yok. Podolski kalmak istediği sürece, bizim oyuncumuzdur. Madem mutlu, kalacak. Ben Podolski'ye inanırım, kendisi geçen hafta kalmak istiyorum demedi mi? Demek ki bir anlaşma yok. Zaten şu zamandan sonra 31 Ocak transferin son günü Podolski'nin yerini doldurmak çok zor. Kendisini kesinlikle bırakmayacağız. Bizimle devam edecek"
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:08
- ''Görevi bıraksın''
Toplam 23
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HERKEZE SALDIRIP GÜNDEME GETIRMEYE BASLADI BUARA FB BAYA KÖTÜ KOKULAR GELIYOR TEK FB MALI DURMUNU GÜNDEM DISI TUTUYOR NEDENSE?
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 21
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HARBIDEN FENERLILER MASAL ANLATIYOR VERGI YOK KUR TABI TEK FB DE VAR BJK ,GS,TS YOK O DERT AZIZ KISACA FB BATIRDIM DIYEMIYOR.
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap
Toplam 49
Yorum
ömer bu da gol değil aziz yıldırım yeter artık türk futbolunu en iyi şekilde hizmet istiyorsan futboldan uzak dur paran çok git film falan çevir
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