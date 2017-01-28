 Nazifoğlu'ndan flaş Podolski açıklaması – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Nazifoğlu'ndan flaş açıklaması

    Nazifoğlu'ndan flaş Podolski açıklaması

    Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu , 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor maçı sonrası satılması gündemde olan Lukas 'yle ilgili önemli bilgiler verdi.

    'nin kesinlikle satılık olmadığını belirten Nazifoğlu şunları söyledi:

    "Podolski'ye soyunma odasında otur oturduğun yerde hiçbir yere gitmiyorsun dedim. Daha önce de söyledim, bizim satılık bir oyuncumuz yok. Podolski kalmak istediği sürece, bizim oyuncumuzdur. Madem mutlu, kalacak. Ben Podolski'ye inanırım, kendisi geçen hafta kalmak istiyorum demedi mi? Demek ki bir anlaşma yok. Zaten şu zamandan sonra 31 Ocak transferin son günü Podolski'nin yerini doldurmak çok zor. Kendisini kesinlikle bırakmayacağız. Bizimle devam edecek"

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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