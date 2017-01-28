 Kral geri dönüyor – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kral geri dönüyor

    Kral geri dönüyor
    geçtiğimiz sezon Eurocup'ı müzesine götürürken Errick McCollum en değerli oyuncu seçilmişti. Bu sezon oyun kurucu pozisyonunda çok sıkıntı çeken Cimbom, eski gözdesini gündemine aldı. Basketbol sitesi Eurohoops'un haberine göre Aslan son transfer hakkını 'eski kralını' geri getirerek yapacak. Ancak son anda sürpriz bir uzun da tercih edilebilir.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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