İşte Galatasaray'ın ilk 11'i

24 Erzincan'ı 6-2 mağlup eden ve moral depolayan sarı-kırmızılı takım bugün Akhisar Belediye'yi yenerek ligde de zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Geçen hafta Kardemir Karabükspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da gözler bugün oynanacak Akhisar Belediyespor maçına çevrildi. Türkiye Kupası'nda 24 Erzincan'ı 6-2 yenen ve adını son 16 takım arasına yazdıran Cimbom, Akhisar'ı da mağlup ederek şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

Türk Telekom Arena

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19:00

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih, Miguel Lopes, Caner, Orhan, Ömer Bayram, Sissoko, Hasan Ali, Adu, Olcan, Özer, Vaz Te

TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas



