İşte Galatasaray'ın ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
24 Erzincan'ı 6-2 mağlup eden ve moral depolayan sarı-kırmızılı takım bugün Akhisar Belediye'yi yenerek ligde de zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.
Geçen hafta Kardemir Karabükspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray'da gözler bugün oynanacak Akhisar Belediyespor maçına çevrildi. Türkiye Kupası'nda 24 Erzincan'ı 6-2 yenen ve adını son 16 takım arasına yazdıran Cimbom, Akhisar'ı da mağlup ederek şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor. İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
STAT: Türk Telekom Arena
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19:00
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih, Miguel Lopes, Caner, Orhan, Ömer Bayram, Sissoko, Hasan Ali, Adu, Olcan, Özer, Vaz Te
TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:22
- İşte Galatasaray'ın ilk 11'i
Toplam 2
Yorum
GSLİ RİEKERİNK İSTİFA!!!
- Cüneyt Çakır, dünyanın en iyi 5. hakemi
Toplam 1
Yorum
Kutup Ama Türkiye'nin de en kötü Hakemi..
- Aziz Yıldırım: Sosa, 'Beşiktaş bu haberleri bilerek yayıyor' dedi
Toplam 16
Yorum
Haluk Topunu ve takımını al az ötede oyna kalabalık etme.
İşte Galatasaray'ın ilk 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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