''Haddini bilecek!''

Türk sporunun iki büyük camiasıilebir kez daha karşı karşıya... İlk olarak'nın İnstagram'dan Aslan'a karşı yazılan küfürlü bir yazıyı sesli tekrarlaması krize neden olmuştu. Ardından önceki gün oynananbasketbol maçında'in karşılaşma sonunda küfürlü tezahüratları başlatması sarı-kırmızılıları bir hayli kızdırdı. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, iki isme sert sözlerle yüklendi:İşteUral Aküzüm'ün o sözleri: "Rakibimizden bir futbolcusosyal medya hesabından, videolarla kanıtlanacak şekilde. Bunları yapmadan önce iki kez düşünecekler. Herkes bu ülkeye karşı sorumluluğunu, haddini, hududunu bilecek.gençlerine örnek olması gereken sporcuların fanatizmi, şiddeti ve küfrü bu şekilde açıkça yapabilmeleri maalesef kurulların işlemediğini gösteriyor.spora zarar veriyor."G.Saray, kendilerine küfürlütezahüratta bulunanve İnstagram'dansinkaflı sözleritekrarlayanhakkında şikayet dosyasınıhazırladı.servisininhazırladığı raporuyönetim de onayladı.Sarı-kırmızılı kulüp,'ye başvurusunuyaptı.F.Bahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan basketbol maçı sonrası'a küfürlü tezahüratta bulunan'ebüyük tepki gösterdi. Taraftarlar ezeli rakiplerinin kaptanının bunu sürekli tekrarladığını belirtip eşi'in küfüre karşı sözlerini hatırlattılar: "z diye düşünüyorum."Aslan'da forma giydiği dönemdebir taraftarınhakkındaki küfürlü sözlerini retweet ettiği içintarafından 2 maç ceza almıştı., savunmasında Türkçe bilmediğini belirterek özür dilemiş, cezadan kurtulamamıştı.