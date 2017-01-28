''Haddini bilecek!''
İnstagram’da Josef’in, F.Bahçe-G.Saray basketbol maçında Volkan Demirel’in küfürleri sarı-kırmızılıları kızdırdı. Ural Aküzüm, “Sporcular hadlerini bilecekler” diye konuştu.
'İKİ KERE DÜŞÜNECEK'
İşte Ural Aküzüm'ün o sözleri: "Rakibimizden bir futbolcu (Josef) sosyal medya hesabından, videolarla kanıtlanacak şekilde açık şekilde küfür ediyor. Bunları yapmadan önce iki kez düşünecekler. Herkes bu ülkeye karşı sorumluluğunu, haddini, hududunu bilecek. Türk gençlerine örnek olması gereken sporcuların fanatizmi, şiddeti ve küfrü bu şekilde açıkça yapabilmeleri maalesef kurulların işlemediğini gösteriyor. Kanunları bize başka, başkasına başka uygulayan federasyonlar spora zarar veriyor."
BAŞVURU YAPILDI
G.Saray, kendilerine küfürlü tezahüratta bulunan Volkan Demirel ve İnstagram'dan sinkaflı sözleri tekrarlayan Josef de Souza hakkında şikayet dosyasını hazırladı. Hukuk servisinin hazırladığı raporu yönetim de onayladı. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF'ye başvurusunu yaptı.
EŞİNİN SÖZLERİ HATIRLATILDI
F.Bahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan basketbol maçı sonrası G.Saray'a küfürlü tezahüratta bulunan Volkan Demirel'e sarı-kırmızılılar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar ezeli rakiplerinin kaptanının bunu sürekli tekrarladığını belirtip eşi Volkan Demirel'in küfüre karşı sözlerini hatırlattılar: "Aile terbiyesiyle doğru yetiştirilmiş, iyi eğitim almış insanlar küfretmez diye düşünüyorum."
MELO'YA 2 MAÇ
Aslan'da forma giydiği dönemde Felipe Melo bir taraftarın F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkındaki küfürlü sözlerini retweet ettiği için PFDK tarafından 2 maç ceza almıştı. Melo, savunmasında Türkçe bilmediğini belirterek özür dilemiş, cezadan kurtulamamıştı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
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Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
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Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
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Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
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