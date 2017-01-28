 Galatasaray, Fenerbahçe'yi solladı – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Galatasaray, Fenerbahçe'yi solladı

    Galatasaray, Fenerbahçe'yi solladı

    Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray, 19 maçta 38 gole ulaşırken, 37 gol atan Fenerbahçe'yi geride bırakarak ligin en fazla skor üreten takımı oldu.

    Akhisar Belediyespor karşısında aldığı farklı galibiyetle puanını 39'a yükselten Galatasaray, attığı 6 golle ligin en skorer takımı oldu. 37 golü bulunan Fenerbahçe'yi geçen sarı-kırmızılılar, aldığı bu sonuçla averajını da 20'ye yükseltmeyi başardı.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:59
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