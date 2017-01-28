Galatasaray, Fenerbahçe'yi solladı
Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray, 19 maçta 38 gole ulaşırken, 37 gol atan Fenerbahçe'yi geride bırakarak ligin en fazla skor üreten takımı oldu.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:59
- Galatasaray - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım
Toplam 13
Yorum
hagi ci erene yazik oldu. madem sistemin bu, cizgiye inip orta yapan yok kanatlar yok neden bu kadar para verip onuda harcadiniz?
- Aziz Yıldırım'dan flaş Fatih Terim açıklaması
Toplam 21
Yorum
........ AZİZ VE KANKA F. TERİME GS YI NASIL BORÇLANDIRTTIYSA ŞİMDİ YENİ İŞLER PEŞİNDE GS İÇİN. F. TERİM LE GS İÇİN YENİ BİR OYUN OYNAMAK PEŞİNDE
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 19
Yorum
Kenan yiğit Geç bunları yine transfer dönemi biteceği son gün evraklar yetişmedi bahanesi ile milleti uyutacaksınız . Transfer ypnlar nsl ypyor ..!!
Galatasaray, Fenerbahçe'yi solladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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