 Fluminense devrede – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    devrede

    Fluminense devrede
    Çin ve Japon takımlarının gözdesi Podolski'ye Brezilya'nın Fluminense takımı da kancayı attı. Daha önce mali sıkıntılar nedeni ile Alman yıldızı talip olmadıklarını açıklayan yönetimi, adidas ile yaptığı sponsorluk anlaşması sonrasında yeniden harekete geçti. Transfer görüşmesi için Paulo Hansen'e tam yetki veren Brezilyalıların, 'nin bonservisi için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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