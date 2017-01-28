Chedjou'ya af var forma yok
Galatasaray’da Aurelien Chedjou, Akhisar Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Teknik Direktör Riekerink, tecrübeli futbolcuyu yedekler arasında değerlendirdi.
Tuzlaspor ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin 56. dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrasında yönetimin tepkisini çeken Aurelien Chedjou, 4 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.
Devre arasında adı gönderilecekler listesine giren, ancak cazip bir teklif gelmediği için kulüpte kalan Chedjou, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından oynanan 3 maçta kadroya dahil edilmemişti.
Cezasını doldurmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Elazığspor ve Erzincanspor maçlarının yanı sıra, geçtiğimiz hafta deplasmanda Karabükspor ile oynanan lig maçında da kadroya dahil edilmeyen yıldız savunmacı, 4 maç aranın ardından 18 kişilik kadroya alındı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:34
- Beşiktaş farklı kazandı
Toplam 1
Yorum
FUAT Q7 BEŞİKTAŞTAN BAŞKA TAKIM DA OYNAMAZ BUNU HERKES BILIYO BJK NE ZAMAN IYI GITSE BU TUR HABERLER ÇIKARTIYOLAR BIR BJK LI OLARAK GÜLÜYORUZ
- Yeni gözde Traore
Toplam 2
Yorum
Murat küçük Gerek yok
- Sekin ailesi TT Arena'da
Toplam 1
Yorum
......... TEŞEKKÜRLER SN BAŞKANIM SN ÖZBEK. TÜRKİYE VE VATAN İÇİN ÇALIŞAN HER ŞEHİDE CAN FEDA CAN. ONLAR BİZİM GÖZ BEBEKLERİMİZ.
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