 Chedjou'ya af var forma yok – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    'ya af var forma yok

    Chedjou'ya af var forma yok

    Galatasaray’da Aurelien , Akhisar Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Teknik Direktör , tecrübeli futbolcuyu yedekler arasında değerlendirdi.

    Tuzlaspor ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin 56. dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrasında yönetimin tepkisini çeken Aurelien , 4 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

    Devre arasında adı gönderilecekler listesine giren, ancak cazip bir teklif gelmediği için kulüpte kalan Chedjou, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından oynanan 3 maçta kadroya dahil edilmemişti.

    Cezasını doldurmasına karşın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Elazığspor ve Erzincanspor maçlarının yanı sıra, geçtiğimiz hafta deplasmanda Karabükspor ile oynanan lig maçında da kadroya dahil edilmeyen yıldız savunmacı, 4 maç aranın ardından 18 kişilik kadroya alındı.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:34
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