 Aslan’a ciğer takviyesi – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Aslan’a ciğer takviyesi

    Aslan’a ciğer takviyesi
    Akhisar maçı öncesinde gözler ön liberoda... Nigel De Jong'un cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Riekerink, gurbetçi oyuncuya mutlak forma vermek istiyor. Tolga da hazır olduğunu ve forma giymek istediğini Riekerink'e iletti. Oyuncuyla ilgili kesin karar bugün verilecek.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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