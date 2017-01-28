Aslan’a ciğer takviyesi

Akhisar maçı öncesinde gözler ön liberoda... Nigel De Jong'un cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Riekerink, gurbetçi oyuncuya mutlak forma vermek istiyor. Tolga da hazır olduğunu ve forma giymek istediğini Riekerink'e iletti. Oyuncuyla ilgili kesin karar bugün verilecek.