 Arena'da 300. gol Yasin'den – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Arena'da 300. gol Yasin'den

    Arena'da 300. gol Yasin'den

    Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşısında Türk Telekom Arena'da resmi maçlarda attığı gol sayısını 300'e çıkardı.

    Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılının Ocak ayında hizmete giren Türk Telekom Arena'da 300. golünü, 'in ayağından buldu. Sneijder, harika topuk pasıyla Karabükspor defansını ekarte etti. Sneijder'in topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin vuruşunda kaleciden seken topu tamamlayan Yasin Öztekin skoru 3-0'a getirirken adını da Galatasaray tarihine yazdırmayı başadı.

    Galatasaray adına Türk Telekom Arena'daki ilk golü Servet Çetin, 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü de Selçuk İnan atmıştı.

    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:38
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