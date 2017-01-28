Arena'da 300. gol Yasin'den
Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşısında Türk Telekom Arena'da resmi maçlarda attığı gol sayısını 300'e çıkardı.
Sarı-kırmızılı takım, 2011 yılının Ocak ayında hizmete giren Türk Telekom Arena'da 300. golünü, Yasin Öztekin'in ayağından buldu. Sneijder, harika topuk pasıyla Karabükspor defansını ekarte etti. Sneijder'in topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin vuruşunda kaleciden seken topu tamamlayan Yasin Öztekin skoru 3-0'a getirirken adını da Galatasaray tarihine yazdırmayı başadı.
Galatasaray adına Türk Telekom Arena'daki ilk golü Servet Çetin, 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü de Selçuk İnan atmıştı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:38
- Galatasaray - Akhisar Belediyespor | Canlı Anlatım
Toplam 13
Yorum
hagi ci erene yazik oldu. madem sistemin bu, cizgiye inip orta yapan yok kanatlar yok neden bu kadar para verip onuda harcadiniz?
- Aziz Yıldırım'dan flaş Fatih Terim açıklaması
Toplam 21
Yorum
........ AZİZ VE KANKA F. TERİME GS YI NASIL BORÇLANDIRTTIYSA ŞİMDİ YENİ İŞLER PEŞİNDE GS İÇİN. F. TERİM LE GS İÇİN YENİ BİR OYUN OYNAMAK PEŞİNDE
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 19
Yorum
Kenan yiğit Geç bunları yine transfer dönemi biteceği son gün evraklar yetişmedi bahanesi ile milleti uyutacaksınız . Transfer ypnlar nsl ypyor ..!!
Arena'da 300. gol Yasin'den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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