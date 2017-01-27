Yeni dönem başlıyor
Riekerink, gelecek için umutlu konuştu: “Yeni gelen ve sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Rekabet artacak ve takım rayına oturacak. Farkın açılmaması için derbileri mutlaka kazanmamız lazım”
Konya maçını hatırlarsanız yedek kulübesinde 4 genç arkadaşımız vardı. Lukas da yedek kulübesindeydi. Ancak bu durum yavaş yavaş değişiyor. Takım rayına oturacak" diye konuştu. Beşiktaş maçını konuşmak için erken olduğunu dile getiren Riekerink, "Direkt rakiplerimizle kendi sahamızda oynayacağız. Deplasmanda Başakşehir ile oynayacağız. Kendi sahamızda oynamak avantaj ama o maça gelene kadar 3 önemli maçımız var. Sonrasında Beşiktaş maçı düşünülür. Ligdeki durumumuza bakarsak derbileri kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yoksa aradaki puan farkı daha da açılır" ifadesini kullandı.
RİEKERİNK'TEN SATIRBAŞLARI
Lukas'ın transferle ilgili ne düşündüğünü biliyorum ama aklı tamamen bizimle beraber. Onu bu yönden takdir ediyorum. * Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız, transfer denemelerimiz devam ediyor. Golcü transferi Podolski'nin gidişine bağlı... Ama benim gönlüm kalmasından yana... * Yasin takımdan bireysel anlamda uzak olduğunu düşünmüyorum. Chedjou ise takımla antrenmana başladıktan sonra o seviyeyi yakalayacaktır. * Sezona iyi başladı ancak düşüş yaşadı sonra. Sakatlıkları da oldu. Onun da sırası gelecek tekrardan.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:23
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Yeni dönem başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.