 Yeni dönem başlıyor – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    Yeni dönem başlıyor

    Yeni dönem başlıyor

    , gelecek için umutlu konuştu: “Yeni gelen ve sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Rekabet artacak ve takım rayına oturacak. Farkın açılmaması için derbileri mutlaka kazanmamız lazım”

    Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, yarın oynayacakları Akhisar maçı öncesi soruları yanıtlarken takımına güvendiğini ve Karabük yenilgisinin izlerini sileceklerini söyledi. Sahalarında üst üste 2 maça çıkacaklarını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, "Arada Başakşehir ile kupa maçına çıkacağız. Sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Takım içindeki rekabet de artacak.

    Konya maçını hatırlarsanız yedek kulübesinde 4 genç arkadaşımız vardı. Lukas da yedek kulübesindeydi. Ancak bu durum yavaş yavaş değişiyor. Takım rayına oturacak" diye konuştu. Beşiktaş maçını konuşmak için erken olduğunu dile getiren Riekerink, "Direkt rakiplerimizle kendi sahamızda oynayacağız. Deplasmanda Başakşehir ile oynayacağız. Kendi sahamızda oynamak avantaj ama o maça gelene kadar 3 önemli maçımız var. Sonrasında Beşiktaş maçı düşünülür. Ligdeki durumumuza bakarsak derbileri kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Yoksa aradaki puan farkı daha da açılır" ifadesini kullandı.

    RİEKERİNK'TEN SATIRBAŞLARI
    Lukas'ın transferle ilgili ne düşündüğünü biliyorum ama aklı tamamen bizimle beraber. Onu bu yönden takdir ediyorum. * Galatasaray'ın parasını çöpe atamayız, transfer denemelerimiz devam ediyor. Golcü transferi Podolski'nin gidişine bağlı... Ama benim gönlüm kalmasından yana... * Yasin takımdan bireysel anlamda uzak olduğunu düşünmüyorum. Chedjou ise takımla antrenmana başladıktan sonra o seviyeyi yakalayacaktır. * Sezona iyi başladı ancak düşüş yaşadı sonra. Sakatlıkları da oldu. Onun da sırası gelecek tekrardan.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:23
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