 Sneijder’i de götürebilirim! – Fotomaç – 27 Ocak 2017
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    27 Ocak 2017, Cuma
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    ’i de götürebilirim!

    Sneijder’i de götürebilirim!

    J-Leauge'in 10 yıllık yayın haklarının 210 milyar Yen karşılığında satılmasından son Lukas Podolski transferinin önü açılırken G.Saray'a ikinci müjde Wesley için geldi.

    Japonya'ya son dönemde Nilton, Hugo Vieira ve Tanaka gibi isimleri götüren ve Podolski için ilk teklifi getiren Josue'nin menajeri Carlos Almeida, sarı-kırmızılı yönetime "'i de götürebilirim" mesajı verdi. Almeida'nın bu mesajına ilk etapta cevap verilmezken ilerleyen dönemde sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

    Albers: Kafa karıştırıyor
    Adı; Çin, Japon ve Amerika kulüpleri ile anılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'in menajerinden transfer açıklaması geldi. Hollanda basınına konuşan Guido Albers, "Sneijder, talipleri olduğunun farkında. Abartılı rakamlarla düşünmek zorunda bırakıyorlar ama Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılması için bir neden yok. Halen 1.5 yıllık sözleşmesi var. Hollanda'ya da dönmek istediğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 27 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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