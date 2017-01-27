Sneijder’i de götürebilirim!
J-Leauge'in 10 yıllık yayın haklarının 210 milyar Yen karşılığında satılmasından son Lukas Podolski transferinin önü açılırken G.Saray'a ikinci müjde Wesley Sneijder için geldi.
Albers: Kafa karıştırıyor
Adı; Çin, Japon ve Amerika kulüpleri ile anılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'in menajerinden transfer açıklaması geldi. Hollanda basınına konuşan Guido Albers, "Sneijder, talipleri olduğunun farkında. Abartılı rakamlarla düşünmek zorunda bırakıyorlar ama Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılması için bir neden yok. Halen 1.5 yıllık sözleşmesi var. Hollanda'ya da dönmek istediğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:53
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
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Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
Sneijder’i de götürebilirim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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